Attractiepark de Waarbeek

Attracties in de Waarbeek onder water door stortbui, maar pretpark is morgen weer open

Het Twentse pretpark de Waarbeek heeft werk aan de winkel. Door een wolkbreuk zijn delen van het attractiepark in Hengelo vanmiddag blank komen te staan. Rond 17.00 uur barstte een hevige regenbui los, vertelt directeur Kevin Moespot aan Looopings.

De befaamde Rodelbaan uit 1930 - één van de oudste achtbanen ter wereld - veranderde door de regen plotseling in een waterbaan. Op foto's is te zien hoe de rail van de attractie zich gedeeltelijk onder water bevindt.

"Gelukkig zijn er geen elektrische onderdelen van de attracties in het water terechtgekomen", legt Moespot uit. "Dus morgen werkt alles gewoon weer. Maar vandaag is wel een bijzondere dag."



Verlaten

Toen de stortbui begon, was het pretpark al nagenoeg verlaten. De Waarbeek bleef geopend tot 17.30 uur. Medewerkers gaan het water vanavond wegscheppen. Parkmascotte Postbode Pelle is al begonnen, blijkt uit een foto. "We hebben even een hoop werk", aldus de directeur.