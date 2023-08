Luna Park Cap d'Agde

17-jarige jongen overleden bij ongeluk met attractie in Frans pretpark

Een 17-jarige jongen heeft een bezoek aan een pretpark in Zuid-Frankrijk niet overleefd. De tiener stapte vannacht samen met een 19-jarige vrouw in de attractie Adrénaline. Die bestaat uit twee tientallen meters hoge stalen torens.

Bezoekers worden vastgemaakt in een harnas, waarna ze aan een kabel omhoog worden gehesen. In de nacht van zaterdag op zondag ging er iets fout. Volgens ooggetuigen hebben de personen in de attractie rond 01.30 uur obstakels geraakt bij hun duizelingwekkende val.

Hoe dat kon gebeuren, is nog niet zeker. Technische experts gaan zich daarover buigen. Volgens de gemeente werd het ongeval mogelijk veroorzaakt door de uitzonderlijk harde wind. De eigenaar van het park is vannacht aangehouden door de politie. Hij wordt verhoord, net als enkele collega's.



Zwaargewond

Het incident vond plaats in Luna Park Cap d'Agde, een soort permanente kermis in de Franse gemeente Agde. De 17-jarige jongen overleed aan zijn verwondingen. De vrouw raakte zwaargewond. Zij is afgevoerd naar het ziekenhuis.



Het pretpark gaat vanavond weer open voor publiek, maar de attractie in kwestie is verzegeld door de autoriteiten. Adrénaline is naar verluidt 60 meter hoog. Het attractietype lijkt op de Skydiver in Walibi Holland.



Hoofd

Het is niet voor het eerst dat er een ongeluk gebeurt met Adrénaline. In de zomer van 2019 raakte een 50-jarige man gewond toen hij vanuit het harnas een val van enkele meters maakte. Zijn hoofd raakte de grond. Twee jaar eerder ontsnapte een meisje aan de dood bij een soortgelijke attractie op een kermis in Parijs. Haar veiligheidsharnas schoot los, waardoor ze ondersteboven aan het slingerende apparaat kwam te hangen.