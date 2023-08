Liseberg

Zweeds attractiepark neemt veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van koranverbrandingen

Het Zweedse pretpark Liseberg is extra alert vanwege koranverbrandingen in het land. De afgelopen weken vonden in Zweden meerdere anti-islamprotesten plaats waarbij exemplaren van de Koran - het hei­li­ge boek van mos­lims - werden verbrand. Het heeft geleid tot spanningen tussen Zweden en islamitische landen.

Volgens de Zweedse autoriteiten is sprake van een verslechterende veiligheidssituatie. Liseberg heeft de beveiliging om die reden aangescherpt, bevestigt een woordvoerster aan dagblad Göteborgs-Posten. Met miljoenen bezoekers per jaar is het attractiepark in Göteborg een potentieel doelwit voor terroristische aanslagen.

Om veiligheidsredenen kan Liseberg niet in detail treden over de gewijzigde beveiligingsprocedures. "Maar we hebben een verhoogde waakzaamheid", zegt de voorlichtster. Het park is continu in gesprek met de regionale politie. Ook wonen vertegenwoordigers van Liseberg vergaderingen van de veiligheidsdiensten bij.



Godslastering

In Zweden vonden de afgelopen tijd koranverbrandingen plaats bij onder andere een moskee, de Iraakse ambassade en het Zweedse parlement. Dat gebeurde met toestemming van de politie. Het land heeft geen wetten tegen godslastering. De regering bekijkt of het mogelijk is om de verbrandingen een halt toe te roepen als de binnenlandse veiligheid in gevaar komt.