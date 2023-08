Kermis

Kind (2) ernstig gewond na val uit reuzenrad in Frankrijk

Een jongen van 2 jaar is zwaargewond geraakt bij een ongeluk met een reuzenrad in Frankrijk. De 22 meter hoge kermisattractie La Grande Roue staat deze zomer op een recreatieterrein in de Noord-Franse gemeente Le Quesnoy. Het slachtoffer viel vanaf ongeveer 10 meter hoogte naar beneden.

Vermoedelijk wist hij te ontsnappen aan de aandacht van de ouders. Volgens ooggetuigen klampte het kind zich op de grond vast aan een gondel toen het rad begon te draaien. Daardoor bungelde hij na verloop van tijd op grote hoogte aan het bakje. Uiteindelijk liet de 2-jarige los.

De peuter liep een hoofdtrauma en een gebroken dijbeen op. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor een spoedbehandeling. Het slachtoffer is een kunstmatige coma gebracht.



Zorgwekkend

Het incident vond plaats in de laatste week van juli. Er loopt een onderzoek naar het voorval. In de tussentijd is de attractie buiten gebruik. Het kind ligt nog in het ziekenhuis, maar hij is wel buiten levensgevaar. Eerder werd zijn gezondheidstoestand "zorgwekkend" genoemd.