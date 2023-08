Attractiepark Toverland

Video: Toverland voegt lichtshow met fonteinen toe aan entreegebied Port Laguna

Toverland viert deze zomer elke avond een feestje in entreegebied Port Laguna. Het Limburgse attractiepark is tijdens zomerfestival Summer Feelings geopend tot 21.00 uur, maar in het entreegedeelte gaan de festiviteiten nog een uur langer door. Daar hoort ook een nieuwe doorlopende lichtshow bij, in het decor van de voorstelling Aqua Bellatores.

Na de laatste opvoering van de dag, die van 18.00 uur, wordt in Port Laguna opzwepende dancemuziek aangezet. Dankzij vooraf geprogrammeerde lichteffecten doet het decor van Aqua Bellatores als het ware mee op de muziek. Ook wordt gebruikgemaakt van fonteinen.

"Op deze manier willen we Port Laguna nog dynamischer maken", vertelt een woordvoerster aan Looopings. Summer Feelings duurt nog tot en met zondag 27 augustus. In Port Laguna kunnen bezoekers 's avonds ook terecht voor cocktails: vuurtoren Solaris is deels omgebouwd tot een cocktailbar.