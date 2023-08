Puy du Fou (groep)

Protest bij Efteling-show Raveleijn was ook gericht op Nederlandse plannen Puy du Fou

De dierenactivisten die vanmiddag de Efteling-show Raveleijn verstoorden, richten hun pijlen niet alleen op het attractiepark. Ze zijn ook boos op het Franse bedrijf Puy du Fou, dat de voorstelling produceert. Puy du Fou heeft plannen om in Meppel een groot themapark uit de grond te stampen, inclusief shows met dieren.

Puy du Fou heeft in Europa al locaties in Frankrijk en Spanje. De leden van de Vegan Strike Group zijn felle tegenstanders van het plan voor nieuwe dierenshows in een eventuele Nederlandse vestiging. Ook dat was een reden om vandaag Raveleijn te kapen, laten de initiatiefnemers weten.

"De actie is tevens een protest tegen het bedrijf Puy du Fou, dat de Raveleijn-show uitvoert", staat in een verklaring op social media. "Dit Franse bedrijf heeft aangekondigd in Meppel een nieuw groot themapark te willen bouwen, waar weer dieren kunstjes moeten vertonen ter amusement van de mens."



Tegen hun wil

De Vegan Strike Group zal naar eigen zeggen niet rusten voordat dergelijke praktijken tot het verleden behoren. Men hoopt ook dat de Efteling ervoor kiest om geen vogels en paarden meer te gebruiken in Raveleijn. "De dieren worden tegen hun wil opgesloten. Ze moeten kunsten uitvoeren die tegen hun natuur ingaan."



Verder heeft de groepering geen kwaad woord over voor het Kaatsheuvelse sprookjespark. "De Efteling is een fantastisch park voor jong en oud, ook zonder deze show. Attractieparken zouden geen gebruik moeten maken van dieren."



1500 dieren

Of Puy du Fou in Meppel er daadwerkelijk komt, is nog niet zeker. In een haalbaarheidsstudie werd eerder gesproken over het gebruik van maar liefst 1500 dieren en dertien verschillende diersoorten, waaronder in ieder geval paarden en roofvogels.



Het contract tussen de Efteling en Puy du Fou is begin 2020 met zes jaar verlengd. Naar verwachting verzorgt de Franse firma de show dus in ieder geval tot begin 2026. Raveleijn ging vanmiddag om 15.00 uur weer door zoals gewoonlijk, zonder onderbrekingen. Er zijn nog voorstellingen om 17.00, 19.30 en 21.00 uur.