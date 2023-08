Efteling

Video: Efteling legt paardenshow Raveleijn stil vanwege protestactie

De Efteling heeft paardenshow Raveleijn vanmiddag noodgedwongen moeten stopzetten vanwege een protestactie. Dierenactivisten kwamen de showarena binnen om te demonstreren tegen het gebruik van dieren in de voorstelling. Zij vinden dat dieren niet gebruikt moeten worden voor entertainment.

Het is niet voor het eerst dat activisten Raveleijn bestormen. In april 2019 gebeurde hetzelfde. Dat gebeurde na ophef over een stunt met een brandend paard. Na de coronacrisis heeft de Efteling een nieuwe versie van Raveleijn ontwikkeld, zonder de omstreden stunt. Toch zijn de activisten kennelijk nog niet tevreden.

Woordvoerders van de Efteling hebben nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.



Zometeen meer.