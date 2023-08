Efteling

Enorm Lego-model van Efteling-attractie Pagode in Belgisch winkelcentrum

In een bekend Belgisch shoppingcenter is de komende weken een Efteling-model te vinden, gemaakt van Lego. Wie een bezoek brengt aan Wijnegem - Shop Eat Enjoy, kan nu een Lego-versie van Efteling-attractie Pagode bewonderen. De vliegende tempel maakt onderdeel uit van een tijdelijke Lego Expo in het winkelcentrum.

Afgelopen najaar werd de indrukwekkende creatie al tentoongesteld op een Belgische Lego-beurs. Nu krijgt de Lego-Pagode een groter publiek. De enorme uitkijktoren is ontworpen en gebouwd door Lego-expert Roeland Van de Walle, die er zo'n 130 uur mee bezig was. Hij gebruikte negenduizend steentjes.

De Pagode staat nog tot en met vrijdag 28 augustus in Wijnegem. Komend najaar - van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 oktober - is de attractie onderdeel van het evenement Lego World in de Jaarbeurs in Utrecht. Van de Walle neemt dan ook een nieuw Efteling-model mee: hij legt momenteel de laatste hand aan een Lego-miniatuur van het bekende Efteling Hotel.