Alton Towers Resort

Grondlegger van pretpark Alton Towers (80) overleden

John Broome, de man die van Alton Towers één van de grootste pretparken in Europa maakte, is op 80-jarige leeftijd overleden. Broome kocht het Engelse park in de jaren zeventig. Onder zijn leiding werd geïnvesteerd in de bouw van grote attracties als een achtbaan, een wildwaterbaan en een darkride.

Alton Towers transformeerde van een terrein met een paar kermisattracties tot één van de grootste trekpleisters in Groot-Brittannië, met moderne en toonaangevende rides. Daarmee was Broome een pionier: hij introduceerde het concept van een all-inclusive-entreeprijs bij het grote publiek in Engeland.

In 1990 verkocht de ondernemer het park aan The Tussauds Group, dat tegenwoordig deel uitmaakt van de firma Merlin Entertainments. Vandaag de dag is Alton Towers het grootste attractiepark in het Verenigd Koninkrijk.



Visionair

De afgelopen jaren was Broome actief als bestuurslid voor vastgoedontwikkelaar Imperial Corporate Capital. "John was niet zomaar een collega: wij was een visionair die zijn stempel heeft gedrukt op de vrijetijdsindustrie", laat het bedrijf weten in een verklaring. De firma roemt zijn "ongeëvenaarde creativiteit en vastberadenheid".



Broome heeft meer betekend voor de Britse pretparkwereld: in 2015 kocht hij het kleinschalige familiepark Cornwall's Crealy, dat vervolgens omgetoverd werd tot Camel Creek. Tegenwoordig is de bestemming eigendom van bungalowontwikkelaar RoyaleLife.



Kansen

"Hij streefde naar perfectie en hij had het vermogen om kansen te zien waar anderen die niet zagen", zegt Imperial Corporate Capital over Broome. "Zijn verlies laat een leegte achter die diep gevoeld zal worden door iedereen die het voorrecht had om met hem samen te werken."