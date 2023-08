Dolfinarium

NS en vijf andere bedrijven stoppen samenwerking met Dolfinarium

De NS schrapt een samenwerking met het Dolfinarium. Nu kunnen bezoekers van de Spoordeelwinkel op ns.nl nog een combiticket kopen voor het Gelderse dierenpark en een treinreis. Binnenkort verdwijnt het Dolfinarium uit de webshop. Dat is het resultaat van een lobbycampagne van actiegroep Bite Back.

De huidige samenwerking loopt eind september af. Na overleg met Bite Back heeft de NS besloten om niet meer met het Dolfinarium in zee te gaan, omdat het park niet meer in het aanbod past. De bestemming ligt al jaren onder vuur vanwege zorgen over het dierenwelzijn.

Volgens dierenactivisten verkoopt het Dolfinarium circusachtig vermaak onterecht als educatie. De dieren in de shows moeten trucjes doen om het publiek te vermaken. Bovendien zijn de verblijven ondermaats, claimen de lobbyisten.



Muys Reizen

Bedrijven die kaartjes voor het Dolfinarium aanbieden, zijn benaderd door Bite Back. "We zien gelukkig een steeds verdere toename van bewustwording rondom zeezoogdieren in gevangenschap", zegt een woordvoerder. Naast de NS hebben ook de firma's Kortingscode, Edad, Muys Reizen, Paulusma en Toonen Reizen beloofd om te stoppen met het promoten van het dierenpark.



Eerder haalde Bite Back al onder meer Zeeman, ANWB, Renault, Spar, Lidl en Hema over om de samenwerking met het Dolfinarium stop te zetten. Voorbeelden van websites die momenteel nog wel toegangskaarten voor het park aanbieden zijn ActievandeDag, Dagtickets, AD Webwinkel en VakantieVeilingen.