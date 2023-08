Attractiepark Toverland

Video: jochies worden gepakt bij inbraak in Toverland

Een inbraakpoging bij Toverland is voor drie jonge youtubers niet verlopen zoals gehoopt. Drie leden van YouTube-kanaal Simon Egas probeerden onlangs om het Limburgse attractiepark binnen te komen zonder te betalen, door over een hek te klimmen. Een beveiliger kreeg de jongens in de smiezen. Vervolgens werd de politie erbij geroepen.

Dat vertellen de tieners zelf in een vijf minuten durende video over het voorval. Het filmpje bevat geen beelden van de actie zelf, omdat al het materiaal daarvan verwijderd moest worden. Wel is een geluidsopname te horen van het gesprek dat de jongens met een politieagent hadden.

De minderjarige videomakers zijn niet aangehouden: ze kregen uiteindelijk een officiële waarschuwing en een parkverbod van een jaar. Ook werden hun ouders ingelicht. Als de jongens binnenkort opnieuw in de fout gaan, worden ze doorverwezen naar bureau Halt. Ze hebben spijt betuigd.



Walibi Holland

Op het kanaal van Simon Egas is te zien dat het drietal eerder meer succes had met inbraakpogingen in pretparken. Zo lukte het afgelopen voorjaar wel om stiekem binnen te komen bij Duinrell, Walibi Holland en Linnaeushof. Enkele weken geleden bleek het nog een fluitje van een cent om gratis naar Artis te gaan.