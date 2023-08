Efteling

Efteling vernieuwt munten Ezeltje Strek Je: twee nieuwe ontwerpen

De bekende dukaten van Ezeltje Strek Je in de Efteling worden vernieuwd. Uit het achterwerk van de ezel komen al sinds 1956 munten, tegen betaling. Vanaf volgende week poept het sprookjesfiguur nieuwe munten, gemaakt van gerecycled kunststof. Tegelijkertijd worden twee nieuwe ontwerpen geïntroduceerd.

Voortaan zijn er ook dukaten met afbeeldingen van Draak Lichtgeraakt en De Zes Zwanen. Het laatstgenoemde sprookje wordt uitgebeeld als het slot met een zwanenbootje ervoor. De nieuwe taferelen vervangen munten met de Ganzenhoedster en het kasteel van Doornroosje.

Acht bestaande designs worden opnieuw gebruikt: Kleine Boodschap, Roodkapje, een vliegende heks, De Sprekende Papegaai, Klein Duimpje, De Fakir, De Indische Waterlelies en Ezeltje Strek Je zelf. Uiteindelijk zijn er dus wederom tien verschillende dukaten in omloop.



Contactloos

De nieuwe munten hebben volgens de Efteling een diepere gouden kleur. "Daardoor zien ze er nog meer uit als een gouden dukaat." De prijs blijft voorlopig 50 eurocent. Sinds vorig jaar is het ook mogelijk om contactloos te betalen bij de ezel.



Ezeltje Strek Je stond in de beginjaren nog in de speeltuin van de Efteling. In eerste instantie waren de munten gemaakt van chocolade. Vanaf 1984 is het dier te vinden op het Herautenplein. Vijftien jaar later werd Herberg de Ersteling geopend. Sindsdien is het sprookje van Tafeltje Dek Je, Ezeltje Strek Je, Knuppel uit de Zak compleet.