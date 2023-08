Attractiepark Toverland

Stortregen zorgt voor wateroverlast in Toverland

Bezoekers van Toverland zijn woensdagmiddag geconfronteerd met wateroverlast. Door een stortbui kwamen delen van het Limburgse attractiepark onder een laag water te staan. Zo ontstond een grote plas bij de in- en uitgang van de nieuwe attractie Pixarus, een vliegtuigmolen.

Op foto's is te zien hoe bezoekers de overkant niet kunnen bereiken zonder natte voeten te krijgen. Een medewerker heeft een waadpak aangetrokken om het water te lijf te gaan. De attractie in themagebied Avalon was tijdens de bui al buiten gebruik vanwege onweer in de omgeving.

Pixarus is bereikbaar via een nieuwe tunnel, die onder de baan van wing coaster Fenix loopt. Het waterafvoersysteem had moeite met de plotselinge wolkbreuk, legt een woordvoerster uit.



Pompen

"Onze pompen konden de hoeveelheid water niet bijhouden.". Het probleem werd relatief snel verholpen. Pixarus was na zo'n twintig minuten weer operationeel, zegt de voorlichtster.