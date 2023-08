Kermis

Boete voor kermisexploitant na ongeluk met zweefmolen: 'Stank voor dank'

Een kermisexploitant moet een boete betalen naar aanleiding van een ongeluk met een zweefmolen. Op de kermis in Venray raakten vorig jaar bezoekers gewond toen de gondels van de Europe Flyer de bomen raakten die naast de toren stonden. De eigenaar van de attractie is zich van geen kwaad bewust. Toch wordt hij verantwoordelijk gesteld voor het incident.

De takken van de bomen waren vastgemaakt met een spanband, maar die was losgeschoten. Daardoor liepen de inzittenden verwondingen op. In eerste instantie gaf de gemeente de passagiers de schuld, maar die beschuldiging werd later ingetrokken.

Na een onderzoek concludeerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat de zweefmolen technisch gezien niets mankeerde. Uiteindelijk kreeg exploitant Willy Seggers de schuld van het voorval. Hij moest een boete van 500 euro betalen. De kermisbaas was in de veronderstelling dat kermisbond Bovak hem uit de brand zou helpen.



Deurwaarder

Dat gebeurde niet, waardoor na verloop van tijd een deurwaarder op de stoep stond. Door extra kosten liep de boete op tot ruim 800 euro. Seggers heeft er geen goed woord voor over. "Omdat een collega niet kwam opdagen ben ik in allerijl naar Venray afgereisd nadat we de juiste maten van de zweefmolen hadden doorgegeven", vertelt hij aan dagblad De Limburger.



"Met man en macht hebben we dag en nacht gewerkt om op tijd klaar te zijn. Ik heb alles gedaan om Venray te helpen en dan krijg je stank voor dank." De eigenaar beweert dat de gemeente hem had beloofd om de gemiste inkomsten te vergoeden, aangezien de attractie twee dagen noodgedwongen stilstond.



Extra aandacht

Ook dat is nooit gebeurd. De kermis in de Limburgse plaats vindt deze week weer plaats, van vrijdag 4 tot en met woensdag 9 augustus. Er is dit keer extra aandacht voor het controleren van boomtakken die eventueel in de weg hangen. Seggers is er niet bij. Hij zegt voorlopig klaar te zijn met Venray.