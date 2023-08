Europa-Park Erlebnis-Resort

Extreme luxe in waterpark Europa-Park: nieuwe suites van 794 euro per dag

Bezoekers van Rulantica, het waterpark van Europa-Park, kunnen letterlijk en figuurlijk baden in luxe. De nieuwe glijbaantoren Nordiskturn is uitgerust met exclusieve ruimtes voor personen die geen genoegen nemen met een simpel ligbedje. De duurste suite, geschikt voor maximaal vier personen, kost 794 euro per dag.

Het gaat dus niet om hotelkamers, maar om dagsuites die alleen tijdens de openingsuren van Rulantica gebruikt kunnen worden. Ze dienen slechts als uitvalsbasis voor het bijbehorende waterpark.

Zo zijn er vier Rulantica Svits van 27 tot 39 vierkante meter, gelegen op de derde verdieping van de toren. Ze zijn onder andere voorzien van een zithoek, een ligbed, een privésauna, een wellnessbad, een douche, een wc, een kledingkast, een televisie en een minibar.



Persoonlijke bediening

Bezoekers kunnen gebruikmaken van een privélift, een zonneterras en persoonlijke bediening. Ook mogen ze de nieuwe glijbaan Vikingløp betreden via een vip-ingang. Het huren van een Rulantica Svit kost 634 euro per dag, inclusief één entreebewijs voor iemand uit de groep, een fles champagne, een fruitschaal en andere hapjes.



En het kan nog luxer, want op de vierde en vijfde verdieping van de glijbaantoren zijn twee grotere Rulantica VIP Svits gerealiseerd. Voor 794 euro hebben badgasten tijdens hun bezoek de beschikking over een twee verdiepingen tellend appartement van 74 tot 81 vierkante meter.



Privébalkon

De ruimtes beschikken over ongeveer dezelfde faciliteiten als de reguliere Svits, plus een privébalkon, een selectie macarons en voor alle gasten een herbruikbare beker met een drankenpakket. "Met hun luxe ambiance zijn de dagsuites perfect voor speciale gelegenheden met familie en vrienden", valt te lezen op de website van Europa-Park.



Wie minder te besteden heeft, kan kiezen voor een kleinere ligplek. De Lågerhus Sofa's op de eerste verdieping van de toren en de Stillhet Sofa's op de tweede verdieping bestaan uit een comfortabel ligbed voor twee personen, omringd door gordijnen. Daarvoor moet 94 euro per dag afgerekend worden.