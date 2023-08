Bobbejaanland

Video: dragqueen geeft deze zomer optredens in Bobbejaanland

In Bobbejaanland staat deze zomer meermaals een dragqueen op het podium. Tijdens het nieuwe evenement Summer Boost kunnen bezoekers van het familiepark kijken naar Sally Monella, het vrouwelijke alter ego van Gert Botty. De optredens vinden plaats in cowboygebied Desperado City.

De zangeres is op vier van de zes avondopenstellingen aanwezig: 22 en 29 juli en 19 en 26 augustus. Er zijn ook nog Summer Boost-avonden op 5 en 12 augustus. Het attractiepark in Lichtaart blijft dan geopend tot 21.00 uur.

Sally Monella heeft haar intrek genomen in de vernieuwde Music Hall. Daar verschijnt ze om 17.30, 18.30 en 20.00 uur. De artiest is onder meer bekend van de tv-show Belgium's Got Talent. De rest van het Summer Boost-programma bestaat onder andere uit meet-and-greets en straatentertainment.