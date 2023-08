Avonturenpark Hellendoorn

Video: Avonturenpark Hellendoorn sluit Zinderende Zomeravonden af met nieuwe show

Avonturenpark Hellendoorn presenteert deze zomer een nieuwe avondvoorstelling. Op vier Zinderende Zomeravonden is om 22.00 uur een vijftien minuten durende slotshow te zien, met lichten, lasers, vuur en vuurwerkfonteinen. Voor de soundtrack werden bekende Hellendoorn-melodieën gebruikt.

Zo bevat de Zomeravondshow oude reclamejingles en liedjes van theaterduo Kareltje & Jasmijn. Ook de soundtrack van wildwaterbaan Sungai Kalimantan komt voorbij. Van sommige nummers werd een danceremix gemaakt.

Avonturenpark-mascotte Baba Boemba speelt eveneens een rol in de voorstelling. De Zomeravondshow wordt opgevoerd bij boomstambaan Wild Waterval. Op YouTube is een compilatie van enkele minuten te zien.



Steltlopers

Er zijn nog Zinderende Zomeravonden op de woensdagen 9, 16 en 23 augustus. Naast het avondspektakel is er extra straatentertainment, waaronder steltlopers. Verder verschijnt avonturier Roger, het hoofdpersonage van de attractie Jungle Expedition, in levenden lijve.