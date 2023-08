Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe

Rechtszaak tussen Fries pretpark en youtuber op het laatste moment afgewend

Het Friese pretpark Duinen Zathe heeft een overeenstemming bereikt met youtuber Chahid Charrak, beter bekend als Dutch Performante. De influencer zou half mei te gast zijn in het attractiepark in Appelscha, maar het evenement werd geannuleerd nadat Charrak negatief in het nieuws kwam. In eerste instantie weigerde zijn boekingskantoor het reeds betaalde bedrag terug te betalen.

Charrak was niet meer welkom in Duinen Zathe naar aanleiding van een omstreden filmpje waarin hij zijn zoontje uitschold voor "kankerkind". Hoewel de videomaker al snel zijn excuses aanbood voor het voorval, wilde het pretpark hem niet meer over de vloer hebben. Charrak is ambassadeur van het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Op dat moment had Duinen Zathe de influencer al een fors geldbedrag betaald voor zijn komst, zo melden bronnen rond het park aan Looopings. Ondanks aanhoudende verzoeken kwam dat geld niet terug. Daarop besloot het parkmanagement een juridische procedure te starten.



Dagvaarding

Er werd een dagvaarding verstuurd, maar tot een rechtszaak zal het niet komen. Beide partijen hebben de afgelopen dagen - na vragen van Looopings over de kwestie - een akkoord met elkaar bereikt. "Het is naar tevredenheid afgerond, dus er is geen zaak", bevestigt de advocaat van Charrak.



"We zijn blij dat de situatie op een goede manier is opgelost", vertelt een woordvoerder van Duinen Zathe. "Verder doen we geen uitspraken over dit juridische geschil, omdat het een interne aangelegenheid betreft."



Gecanceld

Looopings kon in april al melden dat het attractiepark een optreden van Dutch Performante gecanceld had na ophef over een filmpje. Toen wilde Duinen Zathe de reden van de annulering niet officieel bevestigen.