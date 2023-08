Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen brengt eigen parkgids uit met foto's en informatie

Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft een nieuw collector's item opgenomen in het assortiment. Het Drentse dierenpark ontwikkelde voor het eerst een speciale parkgids. In het boekje De Reis Door Wildlands valt alles te lezen over de diersoorten en gebieden in het park, verspreid over 217 pagina's.

Het souvenirtje fungeert op die manier niet alleen als een handleiding voor een bezoek, maar ook als een aandenken aan een dagje uit. "Deze gids is voor alle liefhebbers van Wildlands een dieper inkijkje in hun park", luidt de omschrijving.

Het boekje behandelt achtereenvolgens de themawerelden Jungola, Serenga en Nortica. Ook de geschiedenis en de toekomst van Wildlands komen aan bod. Verder is er veel aandacht voor natuurbescherming en educatie.



Online bestellen

De Reis Door Wildlands is voor 9,95 euro verkrijgbaar in de dierentuin. Het is ook mogelijk om het boekje online te bestellen via de webshop op wildlands.nl. De verzendkosten binnen Nederland bedragen 4,95 euro.