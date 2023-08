Erlebnispark Tripsdrill

Duits pretpark baalt: bijzonder verkeersbord voor de vierde keer gestolen

Het Duitse attractie- en dierenpark Tripsdrill baalt van bordendieven. Voor de vierde keer in negen jaar tijd zijn bijzondere verkeersborden ontvreemd. Het gaat om hartvormige borden die automobilisten waarschuwen voor de aanwezigheid ooievaars. Weggebruikers krijgen de opdracht om langzaam te rijden.

De eerste waarschuwingsborden werden in 2014 geplaatst, in overleg met de overheid. Ze moesten verkeersongevallen met wilde ooievaars voorkomen. In 2018 verdwenen de borden voor het laatst. Toen nam men maatregelen om diefstallen in de toekomst te voorkomen. Toch zijn de borden nu opnieuw nergens te bekennen.

In de nacht van maandag 31 juli op dinsdag 1 augustus werden twee exemplaren gedemonteerd en meegenomen. "Hoe harteloos kun je zijn?", vraagt het management van Tripsdrill zich af in een persbericht. Het park benadrukt dat de borden nu - begin augustus - hard nodig zijn.



Gevaar

In de tweede helft van juli zijn namelijk jonge ooievaars uitgevlogen. "Aanrijdingen met onervaren ooievaars, die langs de kant van de weg naar voedsel zoeken, vormen niet alleen een gevaar voor de dieren, maar ook voor automobilisten zelf."



Wie informatie heeft over de opvallende diefstal, kan contact opnemen met Tripsdrill. "We belonen relevante informatie die leidt tot het terugvinden van de gestolen borden met een jaarkaart", belooft het pretpark. Mailen kan naar presse@tripsdrill.de.