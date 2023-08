Efteling

Fietsmolen Efteling deels afgebroken voor reparatie

De nostalgische fietsmolen die deze zomer in de Efteling staat, blijft voorlopig gesloten. Op het Anton Pieckplein is tot en met donderdag 31 augustus de Carrousel des Vélocipèdes te vinden: een klassieke carrousel met fietsen, waarbij bezoekers zelf moeten trappen. Deze week verschenen er plotseling bouwhekken rond de molen.

Ook werd de constructie deels afgebroken. Fans hoeven echter niet te vrezen dat de attractie vroegtijdig zal vertrekken, meldt een Efteling-woordvoerster aan Looopings. Er vinden noodzakelijke werkzaamheden plaats. Zodra de reparatie voltooid is, zal de fietsmolen weer in gebruik genomen worden.

"De fietsen zijn in onderhoud", legt de voorlichtster uit. "Daarom staan er nu bouwhekken." Verwacht wordt dat de attractie uit 1920 binnen enkele dagen weer in bedrijf is. Bezoekers kunnen dan tot eind augustus een rondje maken, zoals gepland.



Tour de France

De Efteling haalde de ruim honderd jaar oude fietsmolen binnen ter gelegenheid van een samenwerking met wielerploeg Team Jumbo-Visma. Efteling-ontwerper Sander de Bruijn ontwierp het wielershirt dat het team droeg tijdens de Tour de France. De attractie wordt door het park Vélodrome genoemd.