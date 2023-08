Wunderland Kalkar

Stroomstoringen teisteren Wunderland Kalkar: attracties ontruimd

Het Duitse pretpark Wunderland Kalkar, net over de Nederlandse grens, is vandaag verschillende keren getroffen door een stroomstoring. Doordat de elektriciteit in de regio meermaals uitviel, kwamen attracties herhaaldelijk stil te staan. Inzittenden moesten geëvacueerd worden.

Dat bevestigt een woordvoerster van het park aan Looopings. "Toen we overvallen werden door de regionale stroomstoring, hebben we direct ons veiligheidsprotocol in werking gesteld", laat ze weten. "Alle gasten zijn veilig en op de juiste wijze geëvacueerd uit de attracties."

Volgens aanwezige bezoekers viel de stroom 's middags in totaal drie keer uit. De onderbrekingen zouden steeds minimaal twintig minuten geduurd hebben. De voorlichtster kan dat niet bevestigen. Ze geeft wel aan dat er ter compensatie vouchers zijn uitgedeeld bij de uitgang.



Vrijgegeven

Op welke manier de aanwezige gasten precies gecompenseerd zijn, wil de woordvoerster niet zeggen. "Ondertussen zijn de meeste attracties weer vrijgegeven voor gebruik", geeft ze aan. Het park, eigendom van het Nederlandse bedrijf DeFabrique Holding, blijft geopend tot 18.00 uur.