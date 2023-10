Legoland Windsor Resort

Legoland opent overdekte minigolf-attractie in Lego-stijl, met vier thema's

Bij de Engelse vestiging van Legoland is een nieuwe overdekte Lego-attractie te vinden: Legoland Adventure Golf. Bezoekers van het attractiepark in Windsdor kunnen tegen betaling gebruikmaken van een minigolfbaan in Lego-stijl. Er zijn negen holes met vier verschillende thema's.

De thema's heten Medieval Village, Pirate Voyage, Lego City en Space Mission. Tijdens het golfen komen bezoekers verschillende Lego-modellen tegen, waaronder een 1,5 meter hoge ijscoupe bestaand uit 65.000 Lego-blokjes. Ook is er een gigantische octopus gemaakt van 150.000 steentjes, met 2,5 meter lange tentakels.

Het park spreekt over "een fantastische aanvulling op Legoland Windsor Resort". "Wie weet inspireert het zelfs het golftalent van de toekomst", laat directrice Helen Bull weten.



Tickets

Legoland Adventure Golf bevindt zich tegenover de ingang van het pretpark. Voor het golfen zijn aparte tickets vereist. Die kosten momenteel 10 pond (11,50 euro) in de voorverkoop en 13 pond (15 euro) op de dag zelf. Abonnementhouders en verblijfsgasten krijgen korting.