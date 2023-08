Freizeitpark Plohn

Geldbedrag buitgemaakt bij inbraak in Duits attractiepark

Bij een inbraak in het Duitse pretpark Freizeitpark Plohn is afgelopen week een geldbedrag buitgemaakt. In de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 juli gingen criminelen ervandoor met naar schatting enkele duizenden euro's.

De inbrekers sloegen toe tussen 02.00 en 05.30 uur. Ze verschaften zich toegang tot een kantoorgebouw van het attractiepark in de deelstaat Saksen. Daar namen ze contant geld mee, zo meldt de politie.

Vermoedelijk zijn de daders over een hek geklommen. Vervolgens forceerden ze een raam in het kantoor. Verschillende deuren en kasten raakten beschadigd. De materiële schade bedraagt vermoedelijk zo'n 4000 euro.



Bewijsmateriaal

Agenten zijn ter plaatse geweest om bewijsmateriaal veilig te stellen. Op dit moment is de politie op zoek naar getuigen of andere personen met tips over de diefstal. Zij kunnen contact opnemen met de lokale autoriteiten.