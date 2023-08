Efteling

Efteling-locomotief gerepareerd: Stoomtrein draait weer op volle capaciteit

De Stoomtrein in de Efteling rijdt weer zoals vanouds, met twee actieve locomotieven. Bij een aanrijding met een vrachtwagen op 30 mei raakte een loc met de naam Trijntje beschadigd. Sindsdien was slechts één locomotief operationeel, namelijk Moortje. De beperkte capaciteit zorgde voor langere wachttijden.

Hoewel de schade volgens de Efteling meeviel, duurde het toch twee maanden om het probleem op te lossen. Dat had te maken met levertijden, vertelt een woordvoerster aan Looopings.

"De onderdelen voor de Stoomtrein waren niet standaard op voorraad", legt ze uit. "We moesten ze opvragen bij de leverancier. Daardoor moesten we de trein iets langer missen dan gehoopt."



Aagje

Inmiddels is de schade hersteld en kunnen Moortje én Trijntje gelijktijdig over het traject rijden. Een derde reservelocomotief, die Aagje heet, is al langer uit de running vanwege een technisch probleem. Komend najaar krijgen alle treinen een reguliere onderhoudsbeurt.