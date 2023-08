Efteling

Efteling-schommelschip Halve Maen staat alweer dagenlang stil

De Efteling blijft last ondervinden van de Halve Maen. Het schommelschip stond onlangs ruim acht weken stil vanwege een hardnekkige technische storing. Afgelopen maand leek het probleem verholpen te zijn. Nu is de attractie toch weer dicht, voor de vijfde dag op rij.

Sinds vrijdag 28 juli kunnen bezoekers geen ritje maken. Een woordvoerster van de Efteling heeft nog geen concrete informatie over de aanleiding van de sluiting. "Op dit moment wordt uitgebreid onderzocht wat er aan de hand is", vertelt ze aan Looopings.

"We weten nog niet wanneer de Halve Maen weer zal openen." Vanmiddag vonden al wel tests plaats, maar tot nu toe is de attractie nog gesloten voor publiek.



Onderhoudskalender

Een bord voor de ingang maakt melding van onderhoudswerkzaamheden, maar de attractie ontbreekt momenteel op de openbare onderhoudskalender. Zodra de schommelende boot weer toegankelijk is, wordt dat aangegeven in de officiële Efteling-app en in het overzicht met actuele wachttijden op looopings.nl/wachten.