Walibi Holland

Walibi Holland in zee met Haunted Lantern voor Halloween Fright Nights

Walibi Holland gaat een samenwerking aan met het bedrijf Haunted Lantern, gespecialiseerd in het produceren van draagbare lampen met speciale effecten. Dat melden ingewijden aan Looopings. De lantaarns kunnen vooraf geprogrammeerd worden, zodat het licht bijvoorbeeld plotseling uitvalt of gaat flikkeren tijdens een wandeling door een spookhuis.

Op die manier zorgen de lampen voor extra schrikeffecten in een horrorbeleving. Haunted Lantern kan programmeerbare lampen leveren die zijn vormgegeven als bijvoorbeeld mijnlantaarns, zaklampen of helmlampen. Het systeem wordt dit jaar voor het eerst ingezet tijdens Walibi's Halloween Fright Nights in oktober, weten betrokkenen.

Details ontbreken nog. Haunted Lantern is een Nederlands bedrijf. Het concept werd eerder al toegepast door attractieparken als Alton Towers in Engeland (2016-2019), Movie Park in Duitsland (2018-2019 en 2022) en Bellewaerde Park in België (2022).



Scare Me

Ook twee Nederlandse horror-evenementen maken er al een tijdje gebruik van: The Horror Zone in Bosschenhoofd en Scare Me in Almere.



Haunted Lantern-eigenaar Henk Kok kan het nieuws in gesprek met Looopings niet bevestigen. Een woordvoerder van Walibi heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar. De Fright Nights vinden plaats op twaalf dagen tussen 7 en 29 oktober.