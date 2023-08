Majaland Gdansk

Video: neem een kijkje op de bouwplaats van een nieuw Pools pretpark

De bouw van een nieuw Pools Majaland-pretpark vordert gestaag. In de stad Gdansk begonnen vorig jaar de werkzaamheden voor het derde Majaland-park van Polen, wederom een samenwerking tussen de Nederlandse investeerder Momentum Leisure en de Vlaamse Plopsa Group. De opening moet in 2024 plaatsvinden.

Een video toont de vorderingen op de bouwplaats. Binnen zijn al verschillende decorelementen zichtbaar, waaronder rotsmuren, houten palen en enorme boomstronken. Ook een achtbaan en een glijbaan staan reeds overeind.

Verder is de toekomstige locatie van een theater al te herkennen en zien we waar de toiletten en kantoorruimtes zullen komen. Buiten wordt de laatste hand gelegd aan de parkeerplaats. Een deel van de gevel staat nog in de steigers.



Smurfen

Majaland Gdansk omvat ook een groot buitenterrein met attracties. Wat we daarvan kunnen verwachten, wordt binnenkort bekendgemaakt. Eerder werd al wel duidelijk dat Studio 100-icoon Maya de Bij in het binnengedeelte gezelschap krijgt van De Smurfen. Zo staat de achtbaan in het teken van de beroemde blauwe figuurtjes.