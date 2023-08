Parc Astérix

Mediarel in Frankrijk na weigeren van zwaarlijvige vrouw in achtbaan Parc Astérix

Parc Astérix ligt onder vuur na het weigeren van een zwaarlijvige vrouw bij een achtbaan. De 35-jarige bezoeker wilde eerder deze maand een ritje maken in de nieuwe rollercoaster Toutatis, maar de veiligheidsbeugel bleek niet dicht te kunnen. Hoewel dit soort zaken nagenoeg dagelijks voorkomen, besloot de vrouw naar de pers te stappen.

In gesprek met dagblad Liberation beschuldigt ze het Franse pretpark van discriminatie. Ze noemt de situatie "ronduit vernederend" omdat medewerkers minutenlang probeerden om de beugel dicht te krijgen. De dertiger vraagt het park om maatregelen te nemen, zodat dit soort "beschamende" situaties in de toekomst tot het verleden behoren. Het bericht werd overgenomen door tientallen Franstalige nieuwssites.

Parc Astérix heeft laten weten de situatie heel vervelend te vinden voor de bezoeker in kwestie. Personeelsleden hebben echter goed gehandeld, zo legt een woordvoerder uit. Vanwege beperkingen opgelegd door de fabrikant en de keuringsinstantie kan een trein van Toutatis immers niet vertrekken als de beugels niet volledig zijn gesloten.



Teststoel

Dat personen met bepaalde lichaamsvormen niet in sommige attracties passen, wordt netjes vermeld op de website van Parc Astérix en in de officiële app van het park. Bovendien staat bij de ingang van Toutatis een teststoel, zodat twijfelaars kunnen controleren of ze in staat zijn om de veiligheidsbeugel te sluiten.



Een voorlichter geeft wel aan dat het park overlegt met attractiebouwers over het aanpassen van karretjes, zodat de stoelen ook steeds geschikt zijn voor bezoekers met grotere maten. De achtbaan OzIris, geopend in 2012, beschikt bijvoorbeeld al over dit soort XXL-zitplaatsen.