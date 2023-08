Wild- und Freizeitpark Klotten/Cochem

Nader onderzoek nodig naar dodelijk achtbaanongeluk in Duits pretpark

Er bestaan nog steeds veel vragen over een dodelijk achtbaanongeluk in het Duitse pretpark Klotti Park. Een jaar geleden, in augustus 2022, kwam een 57-jarige vrouw om het leven nadat ze uit een karretje van de rollercoaster Die Heiße Fahrt viel.

Justitie startte een onderzoekstraject. Inmiddels is een deskundigenrapport opgesteld naar aanleiding van het incident. De resultaten zijn aanleiding voor nader onderzoek, zo laat het parket weten. In het rapport geeft een expert aan dat het slachtoffer uit de attractie kon vliegen door haar gewicht.

Het document concludeert dat zwaarlijvige personen door de krachten van de achtbaan uit hun stoelen gelift konden worden, zelfs als de veiligheidsbeugel volledig gesloten was. Meer details worden niet gegeven. Justitie kan nog niet zeggen of er mogelijk sprake is van een strafbaar feit. Ook daar wordt nog onderzoek naar gedaan.



Beveiligingssysteem

Volgens keuringsinstantie TÜV voldeed de 17,5 meter hoge rollercoaster aan alle veiligheidseisen toen het ongeval plaatsvond. Voor de zekerheid heeft TÜV erop aangedrongen om een elektronisch beveiligingssysteem te installeren in de karretjes. Dat is inmiddels gebeurd. Sinds april dit jaar is de achtbaan in kwestie weer operationeel.