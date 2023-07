Heide Park Resort

Duits pretpark stuurt bezoeker weg vanwege anti-nazi-shirt

Het Duitse pretpark Heide Park heeft een bezoeker weggestuurd vanwege het dragen van een anti-nazi-T-shirt. Muzikant Ferhan Sayili bezocht het attractiepark in Nedersaksen enkele weken geleden met een groepje vrienden. Hij droeg een shirt van de indierockband Pabst, met daarop de tekst "punch a nazi", ofwel: sla een nazi. Medewerkers van Heide Park waren daar niet van gediend.

Hoewel het kledingstuk bedoeld is als een anti-nazi-boodschap, namen werknemers er aanstoot aan. Na een achtbaanritje is de man door beveiligers naar de uitgang geëscorteerd, zo schrijft journaliste Deana Mrkaja op Instagram. Zij was bij het voorval aanwezig. De vrouw zegt niet te begrijpen wat er mis is met het bewuste shirt.

"Een medewerker gaf aan dat hij zich beledigd voelde en dat er sprake was van racisme", laat ze weten. "Ik dacht meteen: wie zich hierdoor aangevallen voelt, is zelf een nazi." Het gezelschap heeft nog proberen uit te leggen dat het shirt afkomstig is van een band en dat de tekst juist anti-racistisch is, maar dat haalde niets uit.



Grondwet

Volgens Heide Park is de persoon in kwestie weggestuurd omdat het shirt "een aansporing tot geweld" bevatte. In de parkregels is opgenomen dat men kleding verbiedt die in strijd is met de grondwet of die mensen belastert op basis van huidskleur, religie, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.



Tot haar verbazing zag Mrkaja wel bezoekers lopen met shirts van Frei.Wild, een rockband met een extreemrechts imago. Ook spotte ze kleding met leuzen tegen klimaatactiviste Greta Thunberg. In een reactie laat Heide Park weten de situatie intern te zullen evalueren. Het management distantieert zich naar eigen zeggen van rechts-radicale denkbeelden.



Campagne

De leus "punch a nazi" is afkomstig uit het Pabst-nummer Shake the Disease uit 2018. Het T-shirt wordt al enkele jaren verkocht. Per verkocht item gaat 5 euro naar Aktionsbündnis Brandenburg, een organisatie die campagne voert tegen geweld, rechtsextremisme en racisme.