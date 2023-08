DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort: speciale rondleiding tijdens Nacht van de Vleermuis

Dierenliefhebbers kunnen binnenkort een speciale avondwandeling maken door DierenPark Amersfoort. Ter gelegenheid van de internationale Nacht van de Vleermuis organiseert de dierentuin een avondevenement dat volledig in het teken staat van vleermuizen.

Deelnemers ontdekken onder begeleiding van een verzorger welke vleermuizen er rondfladderen in het bos van DierenPark Amersfoort. "Krijg een heel exclusieve rondleiding en verken het park in de avonduren", laat de dierentuin weten. "Misschien spot jij zelfs de bijzondere meervleermuis."

Het park spreekt over "een bijzondere nachtbraker". Men wil aandacht vragen voor het lot van vleermuizen, waarmee het steeds slechter gaat. Zo verdwijnen alsmaar meer donkere, beschutte plekken die de meervleermuis hard nodig heeft.



Regen

De vleermuisavonden vinden plaats op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus, van 21.00 tot 22.15 uur. Tickets kosten 10 euro per persoon. De volledige opbrengst gaat naar het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund. Bij slecht weer wordt de excursie verplaatst, want vleermuizen houden niet van regen.