Wonderland Waterpark

Ernstig ongeluk in Frans waterparkje: opblaasattractie waait weg

Bij een ongeluk in een kleinschalig Frans waterpark zijn twee personen zwaargewond geraakt. Door een plotselinge wervelstorm waaide een gigantische opblaasbare attractie weg. Een 35-jarige man en zijn 3-jarige dochter, die bovenop het toestel zaten, maakten een val van enkele meters.

Het gevaarte - 20 meter lang en 20 meter breed - kwam zo'n 50 meter verderop terecht. Beide slachtoffers hadden een hartstilstand, melden regionale media. Hulpdiensten hebben de vader en het kind gereanimeerd.

Ze zijn per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Hun toestand is nog steeds ernstig. Het incident vond zondagmiddag plaats in Wonderland Waterpark, gelegen in Zuid-Franse departement Var.



Tornado

In een verklaring op Facebook laat het management weten dat het waterpark getroffen is door "een verwoestende, onverwachte tornado". Het terrein blijft in samenspraak met de gemeente de komende twee dagen dicht. "Uit solidariteit voor de slachtoffers en hun families."