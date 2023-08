Disneyland Paris

Bouwplannen tonen nieuwe indeling van Walt Disney Studios in Disneyland Paris

Disneyland Paris geeft een themagebied in het Walt Disney Studios Park een make-over. Nieuwe bouwplannen laten zien dat het gedeelte rond Studio 1, het Studio Theater en het Animagique Theater binnen afzienbare tijd opnieuw ingedeeld zal worden. Het is de bedoeling om een soort theaterdistrict te creëren, met meer groen.

De documenten werden boven water gehaald door fansite DLP Works. Afgelopen voorjaar kwam al naar buiten dat Studio 1, een complex met een restaurant en souvenirwinkels, verbouwd zal worden. Actuele bouwtekeningen bevestigen dat de volledige gevelrij van Restaurant en Coulisse zal verdwijnen, om meer ruimte te maken. Verder komen in het gebouw verschillende grote bomen te staan.

Het gebied tussen het Animagique Theater en Stitch Live wordt straks gekenmerkt door een nieuwe boulevard, omgeven door perkjes met bloemen, bomen en planten. De fotolocatie Monsters Inc. Scream Academy moet het veld ruimen. Er vinden ook aanpassingen plaats aan de façades van beide theaters.



Standbeeld

Eén van de concepten toont het nieuwe wandelpad dat straks zal leiden naar de uitbreiding van het Walt Disney Studios Park, met een Tangled-attractie, een groot meer, een nieuw restaurant en een Frozen-themadeel. Voor de ingang van het gebouw Animation Celebration wordt een perk aangelegd met een standbeeld van Mickey Mouse als tovenaar, omringd door beeldjes van andere Disney-figuren.



Bij de uitgang van Studio 1 verrijst een nieuwe overkapping met een bloemenperk erachter. Daar krijgt het bestaande standbeeld van Walt Disney met Mickey een nieuwe plek. Het decorstuk wordt omgedraaid, zodat Walt naar het park kijkt in plaats van naar een blinde muur.



Transformatie

Disneyland Paris heeft het project officieel nog niet aangekondigd. Op dit moment is nog niet zeker wanneer de werkzaamheden zullen beginnen. Het Walt Disney Studios Park ondergaat al jaren een grote transformatie. Omdat de bestemming niet voldoet aan de huidige Disney-standaarden, worden delen van het park stapsgewijs aangepakt. In 2022 opende al een Marvel-gebied.