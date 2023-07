Bobbejaanland

Afgelast Bobbejaanland-festival houdt gedupeerden nog een jaar aan het lijntje

Wie nog steeds wacht op een terugbetaling van tickets voor het afgelaste 100% Retro Festival in Bobbejaanland, moet nog een jaar geduld hebben. Het muzikale evenement werd in de zomer van 2022 op het allerlaatste moment geannuleerd omdat de verkoopcijfers tegenvielen. De organisatie beloofde dat er een nieuwe editie zou komen in 2023.

Looopings kon in mei al melden dat dit festival in ieder geval niet zou plaatsvinden in Bobbejaanland. Initiatiefnemer Hugo Foets liet bij monde van zijn advocaat weten dat het nog steeds de bedoeling was om in de zomer van 2023 ergens in België een retrofestival op touw te zetten. Dat is niet gelukt.

Dit weekend maakt 100% Retro bekend dat het evenement wederom is uitgesteld, dit keer naar donderdag 15 augustus 2024. De locatie: Domein De Vesten in de gemeente Laakdal. Bij veel benadeelde tickethouders zal het geduld op zijn. Zij kunnen ervoor kiezen om hun geld terug te vragen, maar er zit een addertje onder het gras.



Financiële middelen

De terugbetaling volgt namelijk pas in de derde week van augustus 2024, ná het geplande festival. Tot die tijd heeft de organisatie namelijk niet voldoende financiële middelen om de gedupeerden uit te betalen. En uiteraard blijft het de vraag of er daadwerkelijk geld teruggegeven zal worden én of het festival dit keer wel van de grond komt. Foets heeft vaker beloftes gedaan die hij niet kon waarmaken.



Consumentenvereniging Testaankoop vindt de nieuwe regeling eigenlijk niet kunnen. Men heeft ook grote twijfels of het evenement in 2024 wel doorgaat, aangezien de festivalorganisatie een zeer slechte reputatie heeft opgebouwd. Bobbejaanland heeft met de malaise weinig meer te maken: het attractiepark zou alleen het terrein ter beschikking stellen. Klanten kunnen dus ook geen geld verhalen op het pretpark.



Zoethoudertje

Als zoethoudertje voor de tickethouders is er komende maand, op zondag 20 augustus, alvast wel een kleinschalige barbecue in Laakdal. Foets laat in gesprek met een regionale omroep weten dat hij graag de kans krijgt om "vertrouwen terug te winnen". Die boodschap verkondigt hij nu al bijna een jaar, tot nu toe zonder het gewenste resultaat.