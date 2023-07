Plopsaland De Panne

Plopsaland geeft tekst en uitleg over prijsverlagingen: 'Horeca toegankelijker maken'

Een woordvoerster van Plopsaland vertelt waarom het attractiepark de horecaprijzen onlangs verlaagd heeft. Bezoekers van het pretpark in De Panne betalen sinds kort minder voor eten en drinken, zo kon Looopings gisteren als eerste melden. Een bewuste keuze, legt de voorlichtster uit.

"Het verlagen van de horecaprijzen heeft voornamelijk te maken met het feit dat wij op die manier onze horeca toegankelijker willen maken", zegt ze in gesprek met Looopings. De huidige Plopsa-directie vond de hogere tarieven niet langer te verantwoorden.

Het voormalige directieteam schaamde zich niet voor torenhoge prijzen voor snacks en frisdrank. Nu zijn de bedragen iets schappelijker. Zo kost een frietmenu met bitterballen en een drankje voortaan geen 13,50 euro meer, maar 9,99 euro. De prijs van een menu met spareribs zakte van 17,99 naar 14,99 euro. Het goedkoopste pizzamenu werd 2 euro goedkoper.



Onder vuur

In februari dit jaar kwam het toenmalige Plopsa-management onder vuur te liggen naar aanleiding van verhalen over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Er zou sprake zijn van beledigingen, scheldpartijen en een verziekte werksfeer op de Plopsa-kantoren.



Naar aanleiding van de publicaties volgde een intern onderzoek. Toen dat was afgerond, werden de algemeen directeur en marketingdirecteur in maart 2023 weggestuurd. Later vertrokken ook de financieel directrice, de horecadirecteur, de inkoopdirectrice en een groot aantal managers. Moederbedrijf Studio 100 heeft inmiddels schoon schip gemaakt.



Onvergetelijke dag

Daar horen dus ook beleidswijzigingen bij, zoals het goedkoper maken van de horecagelegenheden. "Deze verandering draagt bij aan onze doelstelling om gezinnen en families een onvergetelijke dag te bezorgen", vult de woordvoerster aan. Verschillende andere parken binnen de Plopsa Group hebben soortgelijke prijswijzigingen doorgevoerd.



Er is al een nieuwe marketingdirecteur aangewezen voor de Plopsa Group: Xavier Verellen. Koen Clement, voorzitter van de raad van bestuur van Studio 100, fungeert nu als interimdirecteur. De zoektocht naar een definitieve opvolger loopt nog. Men hoopt de definitieve nieuwe Plopsa-directeur na de zomer te kunnen presenteren.