Walibi Holland

Walibi Holland scoort dikke onvoldoende in horecatest BNNVARA

Het eten en drinken in Walibi Holland is om te janken. Tot die conclusie komt de tv-show Kassa van omroep BNNVARA. Het consumentenprogramma op NPO 2 stuurde culinair vlogger Nick Toet naar de vijf populairste pretparken van Nederland. Walibi kwam daarbij veruit als slechtste uit de bus.

Bij het attractiepark in Biddinghuizen is volgens Toet eigenlijk alleen de koffie, verkrijgbaar bij het American Café in de Main Street, te pruimen. Bij kiprestaurant Cock-a-Doodle-Doo blijkt de friet zo smakeloos dat de vlogger naar eigen zeggen net zo goed het kartonnen bakje op kan eten.

"Ik denk dat aan het stukje karton meer smaak zit dan het frietje", aldus de YouTube-bekendheid. "Volgens mij ligt dit er al dik een half uur, drie kwartier. Dit is gewoon niet lekker." Ook de pizza bij restaurant Club W.A.B. - rechtstreeks uit de diepvries - valt zwaar tegen. Daar blijken gaten in te zitten.



Echt heel slecht

"Alsof een muis er al aan heeft gegeten." Toch kost het product maar liefst 11,50 euro. Toet wil "een dikke onvoldoende" geven. Uiteindelijk gaat hij nog een stapje verder. "Dit geef ik geen cijfer. Dit is echt heel slecht."



Later komt de deskundige er nog even op terug. Hij noemt Walibi "de allerslechtste die we getest hebben". "Walibi was om te huilen. Jongens, het kan echt niet. De pizza was heel erg slecht, er zaten gaten in, de patat was karton, was gewoon niet te vreten."



Cowboysoep

Slagharen scoort iets beter, maar ook daar valt genoeg aan te merken. Zo is een "oude appeltaart" niet lekker, is de koffie niet warm en is een kroket uit de muur lauw en niet krokant genoeg. Cowboysoep omschrijft Toet als "chili con carne met een liter bouillon". Poffertjes vallen wel in de smaak.



Duinrell doet het redelijk. Daar staan een chocoladebanaan, een geglazuurde appel, een kroket een een puntzak friet op het menu. Het La Place-restaurant waar Toet zich op verheugd had, blijkt om 16.00 uur al gesloten te zijn.



Minidonuts

De resterende parken maken meer indruk op de expert. Zo gooit de Efteling hoge ogen met perfecte friet, goede tomatensoep bij La Place, een prima salade en heerlijke minidonuts. En Toverland mag dan wel "veel te duur" zijn: de etenswaren zijn volgens Toet bijzonder lekker.