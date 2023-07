Efteling

Efteling presenteert eigen versie van gezelschapsspel Pim Pam Pet

Er bestaat nu een speciale Efteling-versie van het bekende gezelschapsspel Pim Pam Pet. Het attractiepark heeft in samenwerking met spellenuitgever Jumbo een Efteling-editie van Pim Pam Pet Family ontwikkeld. Het speelbord is vormgegeven als een paddenstoel waar de spelers omheen lopen.

Onder de paddenstoel bevindt zich een draaischijf met verschillende letters uit het alfabet. Verder bestaat het spel uit een zandloper, vier pionnen, een joker in de vorm van Carnaval Festival-mascotte Jokie en 56 vragenkaarten.

Elk kaartje toont een categorie. Spelers bedenken een woord binnen die categorie. Kinderen krijgen in deze versie van het spel een voorsprong: volwassenen moeten steeds vijf seconden wachten met antwoord geven.



Vanaf 6 jaar

Degene die als eerste een rondje om de zogeheten paddenstoel-spinner heeft gelopen, mag zichzelf de winnaar noemen. De Efteling-editie van Pim Pam Pet Family is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Het spel kan tegelijkertijd gespeeld worden door twee tot acht personen.



Efteling Pim Pam Pet Family is voor 16 euro verkrijgbaar bij de souvenirwinkel Efteldingen. Eerder verschenen al speciale Efteling-varianten op klassiekers als Monopoly, Ganzenbord, Stratego Junior, Mens Erger Je Niet, domino, kwartet en memory.