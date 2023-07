Kermis

Goed nieuws voor kermisexploitant: gestolen Bokito is weer terecht

Kermisexploitant Gilbert de Poorter kan opgelucht ademhalen. Een beeld dat afgelopen weekend gestolen werd bij zijn attractie Fun Factory is weer terecht. Een decorstuk in de vorm van een zwarte gorilla verdween in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 juli.

Gisteren riep De Poorter op om te zoeken naar Bokito, zoals de levensgrote aap wordt genoemd. Dat heeft kennelijk effect gehad, want vanochtend is de gorilla herenigd met zijn eigenaar. Het decorelement werd aangetroffen bij een veldje achter kunstmuseum De Pont.

Die plek bevindt zich op ongeveer een kwartier lopen van de attractie; een mobiele darkride voor kinderen. De aap fungeert als blikvanger voor de gevel. Het gevaarte is opgehaald door de politie. Volgens de exploitant zou het vervangen van Bokito zo'n 1000 euro gekost hebben.