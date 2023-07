Duinrell

Video: Duinrell-bezoeker belooft jochie 50 euro als hij nat pak haalt, maar betaalt niet

Een bezoeker van Duinrell heeft een kind voor de gek gehouden. Op TikTok is te zien hoe een man een jonge knul 50 euro belooft als hij op de loopbrug boven de waterattractie Splash gaat staan. Wanneer een boot naar beneden komt, worden personen daar kletsnat.

De filmer vraagt in het Engels of het kind voor 50 euro bereid is om op de brug plaats te nemen. Het jochie gaat akkoord en bezorgt zichzelf een nat pak. De man filmt de actie en rent vervolgens weg. Dan spreekt hij plotseling geen Engels meer. "Wollah meh 50 euro!", roept hij, wat zoiets betekent als: 50 euro, echt niet!

Op TikTok zijn de beelden de afgelopen dagen al bijna twee miljoen keer bekeken. "Ik had niet eens 50 euro bij me", schrijft de sadistische videomaker in de beschrijving. Uit de reacties blijkt dat veel kijkers vinden dat de man het beloofde bedrag alsnog zou moeten betalen.