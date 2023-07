Kermis

Kermisexploitant op zoek naar gestolen gorillabeeld in Tilburg

Op de Tilburgse kermis is afgelopen weekend een groot beeld gestolen. Bij de attractie Fun Factory, een familiedarkride, verdween in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 juli een decorstuk in de vorm van een gorilla. Exploitant Gilbert de Poorter noemt het beeld liefkozend Bokito. Hij reageert woest op de diefstal.

In Fun Factory maken kinderen een ritje door een feestfabriek met kleurrijke scènes. De zwarte aap stond pal voor de attractie, die is opgesteld op de Besterdring in Tilburg. De Poorter hoopt dat de daders gevonden kunnen worden met behulp van camerabeelden.

Hij doet ook een oproep aan iedereen om naar de gorilla te zoeken. Wie een gouden tip heeft die leidt naar het beeld, krijgt vrijkaarten. Volgens de eigenaar is het beeld zo zwaar dat er twee personen nodig zijn om hem te tillen. De Poorter geeft aan dat het vervangen van het gevaarte zo'n 1000 euro zou kosten.



Den Bosch

De Tilburgse kermis duurt nog tot en met zondag. Het is overigens niet voor het eerst dat Bokito de benen neemt. Op de kermis in Den Bosch verdween het decorelement ook al eens, weet gelegenheidsomroep Kermis FM. De aap werd vervolgens kilometers verderop teruggevonden.