Artis

Foto's: dierentuin Artis vaart mee met Canal Parade tijdens Pride Amsterdam

De Amsterdamse dierentuin Artis steunt het lgbt+-evenement Pride Amsterdam. Dit weekend was het dierenpark voor het eerst onderdeel van de uitbundige botenparade Canal Parade. De slogan van de Artis-boot luidde "natuur is queer en queer is natuurlijk".

Artis vraagt al dertig jaar aandacht voor seksuele diversiteit in de natuur: in 1993 werd een eerste rondleiding over homoseksueel gedrag in het dierenrijk gegeven. Sindsdien besteedt het park jaarlijks aandacht aan het onderwerp via bijvoorbeeld lezingen en rondleidingen. Dan gaat het bijvoorbeeld over biseksuele pinguïns, parende leeuwinnen of tweeslachtige planten.

Dit jaar kwam er dus ook een Artis-boot bij de Canal Parade, bemand door medewerkers en vrijwilligers van de 185 jaar oude dierentuin. Het vlot werd ontworpen als een varende groene oase met planten, bloemen, varens en lianen. In het midden prijkte de non-binaire mascotte Artis de Partis.



Flexibel begrip

Men benadrukt dat homoseksueel gedrag onder zo'n 1500 soorten vogels en zoogdieren waargenomen is. "En dat aantal groeit nog steeds." Artis vindt het belangrijk om die boodschap over te brengen aan het publiek. "Bezoekers leren er van jongs af aan dat een heterokoppel niet de enige mogelijkheid is en dat geslacht een flexibel begrip is in de natuur."



Het idee van de boot was om toeschouwers op de kades aan het denken te zetten met stellingen en vragen op grote borden. "Hoe herken je een homoseksueel gierenkoppel?", geeft Artis als voorbeeld. "En hoe zie je aan de driebandanemoonvis of het een vrouwtje of een vermomd mannetje is?"