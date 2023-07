Efteling

Decor van Efteling-show Raveleijn hersteld na brand

De Efteling heeft de brandschade in het decor van paardenshow Raveleijn hersteld. Op 30 mei brak er brand uit toen een vuureffect in de showarena niet goed functioneerde. Daarbij raakte een deel van een gevel beschadigd. Ook werd een stuk van het decor verwijderd door de brandweer tijdens het blussen.

De voorstelling was dezelfde dag alweer te zien. Aan de rand van het getroffen gebouw bevestigden medewerkers jutezakken, zodat de brandschade niet zichtbaar zou zijn voor het publiek. De afgelopen weken is hard gewerkt aan het opnieuw opbouwen van de gevel, vormgegeven als een bakkertijtje.

Inmiddels zijn de werkzaamheden voltooid. "Bakkerij Barends is na enige afwezigheid door een noodlottig ongeluk weer terug in de stad!", schrijft een Efteling-personeelslid trots op Twitter. Hij publiceerde ook een foto van het eindresultaat.



Tweede keer

Overigens ontstond op 11 juni voor de tweede keer een brand in het Raveleijn-decor, op een andere plek. Toen viel de zichtbare schade mee. Wel ging technische apparatuur kapot, waardoor de show bijna een week niet opgevoerd kon worden.