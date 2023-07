Kermis

Tientallen overtredingen geconstateerd bij afbouw kermis in Düsseldorf

Medewerkers van de douane hebben een kijkje genomen bij het afbreken van de kermis in de Duitse stad Düsseldorf. Niet uit interesse, maar om te controleren of alle kermisexploitanten zich aan de arbeidsregels hielden. Dat bleek niet het geval te zijn: er werden tientallen overtredingen geconstateerd.

De uitgebreide inspectieronde van de douane richtte zich afgelopen week op de arbeidsverhoudingen van de werknemers. 59 douanebeambten ondervroegen in totaal 189 personeelsleden bij zo'n vijftig verschillende kermisondernemers.

Daarbij kregen ze hulp van de politie en het immigratiebureau van Düsseldorf. In 37 gevallen werden de regels met betrekking tot het minimumloon vermoedelijk overtreden. Veertien keer kwam mogelijke uitkeringsfraude aan het licht. Tien keer werd de registratieplicht niet nageleefd. Twee personen hadden geen identiteitsbewijs bij zich.



Honderden attracties

De kermis in Düsseldorf is één van de grootste in Europa. Er staan jaarlijks honderden kramen en attracties, waaronder gigantische rollercoasters. Het evenement duurde van vrijdag 14 juli tot en met zondag 23 juli. Vorig jaar raakte een medewerker ernstig gewond bij het demonteren van de attractie Dr. Archibald - Master of Time.