Movie Park Germany

Movie Park Germany opent hotel voor viervoeters

Bezoekers van Movie Park Germany kunnen voortaan hun hond meenemen. Huisdieren zijn nog steeds niet toegestaan in het Duitse pretpark, maar bij de ingang is sinds kort wel een hondenkennel gevestigd. In het zogenoemde Dog Hotel worden viervoeters opgevangen terwijl de baasjes een dagje uit zijn in het attractiepark.

Het Dog Hotel bevindt zich aan de rand van de hoofdparkeerplaats van Movie Park. De afgelopen jaren - sinds de coronacrisis in 2020 - was de kennel buiten gebruik. In samenwerking met hondenwinkel Dogstyler is de locatie gerenoveerd. Er zijn nu twintig hokken te vinden, uitgerust met hondenbedden van het Duitse merk.

Deze week vond de officiële opening plaats, in het bijzijn van verschillende acteurs uit Movie Park-acts. Gebruikmaken van het Dog Hotel kost 10 euro per bench. Wie twee of meer honden meebrengt, kan ze onderbrengen in hetzelfde hok.



Hulphonden

De kennel is geopend van 09.45 uur tot sluitingstijd. Hondenbezitters moeten zelf voedsel en vaccinatiebewijzen meenemen. Voor water wordt gezorgd. Getrainde hulphonden mogen overigens wel het park in.