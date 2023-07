MagicLand

Technische problemen teisteren splinternieuw waterpark in Italië

Het Italiaanse pretpark MagicLand heeft een gloednieuw waterpark alweer moeten sluiten. Naast het attractiepark, gelegen in de gemeente Valmontone, zou deze zomer MagicSplash opengaan: een waterparadijs van 40.000 vierkante meter. De opening werd meerdere malen uitgesteld.

Uiteindelijk werden de poorten op vrijdag 14 juli alsnog opengesteld. Het plezier was echter van korte duur. Twee weken later is MagicSplash alweer dicht, zo valt te lezen op de officiële website. "Waterpark MagicSplash is vanwege technische redenen gesloten voor het publiek tot en met 8 augustus", staat in de verklaring.

Wat voor technische problemen er precies zijn, blijft onduidelijk. Wie al tickets had gekocht voor de komende dagen, kan een e-mail sturen voor de terugbetaling. Het aangrenzende MagicLand blijft wel gewoon toegankelijk.



Golfslagbad

MagicLand en MagicSplash liggen op zo'n 40 kilometer van Rome. Het nieuwe waterpark bestaat uit ligbedden, waterspeelplaatsen, een golfslagbad, verschillende glijbanen en een wellness pool, aangevuld met een winkel en verschillende eetgelegenheden. Eigenaar Pillarstone investeerde er 15 miljoen euro in.