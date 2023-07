Kermis

Tilburgse kermis overspoeld door schattige piemelknuffels

Lullige prijzen doen het dit jaar erg goed op de Tilburgse kermis. De populairste kermisknuffels van dit moment zijn zonder twijfel pluchen piemels met een gezichtje erop, in allerlei verschillende maten. Wie deze week een gokje waagt op de grootste kermis van de Benelux, kan niet om de schattige snikkels heen.

Een rondgang langs eigenaren van grijpmachines en spellenkramen leert dat kermisbezoekers niet genoeg kunnen krijgen van de aaibare fal­lus­sen. Exploitant Klaas Keizer vertelt aan Omroep Brabant dat hij nog wel twijfelde over het aanbieden van de knuffels.

"Het ligt toch allemaal wat gevoeliger tegenwoordig", aldus de ondernemer. "Er zijn hier ook jonge kinderen en er zijn plaatsen waar je dit beter niet kan doen. In Staphorst bijvoorbeeld." In Tilburg durfde hij het wel aan. Een goede gok, want de pluizige plassers zijn enorm in trek. "We blijven ze maar aanvullen."



Met duizenden

Ook exploitant Arend Harms merkt dat de tam­pe­loe­re­sen niet aan te slepen zijn. "Ze gaan er met duizenden uit", zegt hij in gesprek met het Brabants Dagblad. "Daar verbaas ik mij ook over. Ik weet ook niet of het in elk christelijk dorp kan en of de reacties overal goed zijn." Op de kermis in Tilburg gaan de snoezige jongeheren in ieder geval als warme broodjes over de toonbank.



William Brunselaar van de Kamelenrace laat weten dat hij de prijzen in principe niet meegeeft aan kinderen onder de 18 jaar. Wie over het kermisterrein loopt, komt echter al snel minderjarigen tegen met een piemelknuffel in hun handen. "Ik heb zelfs gezien dat er eentje een kinderwagen in ging", vult grijpautomatenbaas Christian Bosman aan.