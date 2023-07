Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris opent Mexicaans restaurant gebaseerd op Pixar-film Coco

Eén van de restaurants in Disneyland Paris staat voortaan in het teken van de bekende Pixar-animatiefilm Coco. De voormalige eetgelegenheid Fuente del Oro Restaurante is de afgelopen maanden omgebouwd tot Casa de Coco - Restaurante de Familia. Op de kaart treffen bezoekers traditionele Mexicaanse gerechten aan.

De film Coco gaat over de Mexicaanse jongen Miguel, die probeert om een succesvolle muzikant te worden. Ondanks dat muziek al generaties lang uit zijn familie wordt verbannen, is het Miguels grootste droom om net zo populair te worden als zijn idool Ernesto de la Cruz.

Casa de Coco ligt in parkdeel Frontierland, tegenover de ingang van mijntrein Big Thunder Mountain. "Het erfgoed van Miguels familie is overal in dit restaurant te vinden, van de gitaar van Héctor Rivera tot de vele gereedschappen die worden gebruikt om traditionele schoenen te maken", laat Disney weten.



Standbeeld

Eén van de nieuwe blikvangers is een groot bronskleurig standbeeld van Miguel. De twee grote eetzalen kregen de titels Sala de Música en Sala de Familia. In de Sala de Familia hangen familieportretten aan de muur. Daar zijn ook veel verwijzingen naar schoenmakers te vinden. De Sala de Música draait om muziekinstrumenten.



Het menu bestaat onder andere uit burrito's met vlees, kip of vegetarische chili, een vegetarische salades, nachochips, friet, churros, ijsjes, kipballetjes en frozen margarita. Verder kunnen bezoekers voor 20 euro een speciale Coco-mok mee naar huis nemen, zolang de voorraad strekt. Voor 5 euro extra krijgen ze daar chocolademelk met slagroom bij.