Walibi Holland getipt als rookvrij uitje, maar bezoekers mogen gewoon roken

Walibi Holland staat op een lijst met tips voor rookvrije uitjes in de zomervakantie, samengesteld door de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Eén probleem: het attractiepark in Flevoland is helemaal niet rookvrij. Walibi-bezoekers mogen in het overgrote deel van het park nog gewoon roken.

De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds werken al jaren samen onder de vlag Rookvrije Generatie, bedoeld om kinderen te laten opgroeien zonder sigarettenrook. Men pleit ervoor om pretparken en dierentuinen rookvrij te maken. Inmiddels zijn de meeste Nederlandse dagattracties overstag.

In veel parken, waaronder de Efteling, Toverland, Attractiepark Slagharen, Avonturenpark Hellendoorn en nagenoeg alle dierentuinen, mogen bezoekers tegenwoordig alleen nog een sigaret opsteken in afgebakende rookzones. Walibi Holland hanteert anno 2023 andere regels. Daar geldt alleen een rookverbod in gebouwen, wachtrijen en twee kindergebieden.



Controles

Op alle andere plekken is het gewoon toegestaan om te roken. Bovendien laten de controles vaak te wensen over: wie in Walibi rookt in een wachtrij, wordt doorgaans niet aangesproken door het personeel.



Toch prijkt Walibi Holland nu in een overzicht op de website van Rookvrije Generatie, onder de noemer "tips voor een rookvrije zomervakantie". "Speciaal voor volwassenen en kinderen die op zoek zijn naar uitjes waar ze vrijuit kunnen ademen en rookvrij kunnen genieten, geven we leuke tips", valt daar te lezen. "Wie er met kinderen rookvrij op uit wil, kan onder andere hier terecht."



Voorlichtster

Rookvrij genieten in Flevoland kan volgens het bericht in Almere Jungle, De Orchideeën Hoeve, Pannenkoekenrestaurant Smullen en Spelen en Hanneke's Pluktuin én Walibi in Biddinghuizen. Looopings heeft een voorlichtster van Rookvrije Generatie gevraagd wat het attractiepark op de lijst doet.



"Wij baseren ons op informatie die de bedrijven zelf aanleveren", laat ze weten. "Wij gaan zelf niet alle parken af om dit vervolgens te controleren." De woordvoerster zegt dat er nu een "extra check" komt. "De mensen van Rookvrije Generatie gaan dit bekijken."



Niets veranderd

Walibi gaf afgelopen winter aan dat er wel plannen zijn voor een rookverbod. "We werken momenteel inderdaad aan een rookvrij beleid", zei een woordvoerster. "Dit zal echter nog niet direct ingaan op 7 april, als wij onze deuren weer openen, maar ik kan je verzekeren dat er hard aan gewerkt wordt." Tot nu toe is er echter niets veranderd.