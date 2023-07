PortAventura World

Bluetooth-probleem PortAventura nog niet verholpen: bezoekers kunnen zelf muziek afspelen in attractie

Het is pretparkresort PortAventura nog niet gelukt om een probleempje met onbeveiligde bluetooth-speakers op te lossen. Begin deze maand liet Looopings zien dat het kinderlijk eenvoudig is om zelf muziek aan te zetten in de wachtrij voor de nieuwe achtbaan Uncharted.

Zo was in een mysterieus grottenstelsel plotseling de tune van Carnaval Festival uit de Efteling te horen. Door met een telefoon een verbinding te maken met de draadloze geluidsboxen in de rij, kan elk nummer naar keuze afgespeeld worden.

Meer dan drie weken later werkt dat trucje nog steeds, ontdekten Nederlanders die het Spaanse attractiepark deze week bezochten. Zij zorgden ervoor dat de wachtende menigte kon luisteren naar muziek uit Phantasialand, Toverland en Europa-Park.



Engelbewaarder

Uit Phantasialand werd de melodie van waterbaan Chiapas gedraaid. Even later klonk het klassieke Troylied uit Toverland. Fans van Europa-Park zullen de soundtrack van achtbaan Euro-Mir herkennen. Ook het populaire Nederlandstalige lied Engelbewaarder van Marco Schuitmaker kwam voorbij, zo is te zien in een filmpje van de kwajongensstreek.